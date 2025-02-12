سعر ShibaCorgi (SHICO)
سعر ShibaCorgi (SHICO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHICO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ShibaCorgi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21K
- تغيير سعر ShibaCorgi خلال اليوم هو -3.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ShibaCorgi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ShibaCorgi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ShibaCorgi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ShibaCorgi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.37%
|30 يوم
|$ 0
|-7.99%
|60 يوم
|$ 0
|-17.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ShibaCorgi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.72%
-3.37%
+7.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ShibaCorgi is a MEME token inspired by Shiba INU and DOGE. ShiCo has 4% tax on each transaction which 2% goes to holders and 2% will be burned instantly.
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