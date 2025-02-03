سعر Shib Army (SHIBARMY)
سعر Shib Army (SHIBARMY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SHIBARMY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shib Army الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.91
- تغيير سعر Shib Army خلال اليوم هو -18.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Shib Army مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shib Army مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shib Army مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shib Army مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.09%
|30 يوم
|$ 0
|-15.18%
|60 يوم
|$ 0
|-8.10%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shib Army: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.27%
-18.09%
-19.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SHIBARMY is audited and vetted token on BSC that pays holders 8% rewards in $SHIB as dividends for holding. SHIBARMY is here to follow SHIBA INU’s footsteps.
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