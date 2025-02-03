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سعر Shib Army (SHIBARMY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SHIBARMY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shib Army الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.91 - تغيير سعر Shib Army خلال اليوم هو -18.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Shib Army (SHIBARMY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shib Army مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shib Army مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shib Army مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shib Army مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -18.09% 30 يوم $ 0 -15.18% 60 يوم $ 0 -8.10% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shib Army (SHIBARMY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shib Army: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -8.27% تغير السعر (1يوم) -18.09% تغير السعر (7 أيام) -19.22%

معلومات سوق Shib Army (SHIBARMY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: