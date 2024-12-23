سعر Shaicoin (SHA)
سعر Shaicoin (SHA) المباشر لليوم هو USD 0.081536. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.27K. يتم تحديث سعر SHA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shaicoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 642.04
- تغيير سعر Shaicoin خلال اليوم هو -25.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.31M
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خلال اليوم، كان سعر Shaicoin مقابل USD هو $ -0.0272960791619402 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shaicoin مقابل USD هو $ -0.0064474836 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shaicoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shaicoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0272960791619402
|-25.08%
|30 يوم
|$ -0.0064474836
|-7.90%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shaicoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.54%
-25.08%
-53.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shaicoin is designed to bring back the essence of decentralized mining that Satoshi envisioned. Shaicoin is a Bitcoin fork that leverages the ShaiHive mining algorithm, which reintroduces the original CPU mining code from Bitcoin Core v0.12.0, modified and upgraded. ShaiHive introduces a Hamiltonian graph certificate in the block header, which serves as a "nonce selection speed bump," aiming to maintain the integrity and fairness of the mining process
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