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سعر Shaicoin (SHA) المباشر لليوم هو USD 0.081536 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 109.27K . يتم تحديث سعر SHA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shaicoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 642.04 - تغيير سعر Shaicoin خلال اليوم هو -25.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.31M

أداء سعر Shaicoin (SHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shaicoin مقابل USD هو $ -0.0272960791619402 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shaicoin مقابل USD هو $ -0.0064474836 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shaicoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shaicoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0272960791619402 -25.08% 30 يوم $ -0.0064474836 -7.90% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shaicoin (SHA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shaicoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.082905$ 0.082905 $ 0.082905 24 ساعة مرتفع $ 0.10916$ 0.10916 $ 0.10916 عالية طوال الوقت $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 تغير السعر (1 ساعة) -4.54% تغير السعر (1يوم) -25.08% تغير السعر (7 أيام) -53.55%

معلومات سوق Shaicoin (SHA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: