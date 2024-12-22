سعر SENSUS (SENSUS)
سعر SENSUS (SENSUS) المباشر لليوم هو USD 0.00303661. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.85M. يتم تحديث سعر SENSUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SENSUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 268.72K
- تغيير سعر SENSUS خلال اليوم هو -33.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 943.95M
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خلال اليوم، كان سعر SENSUS مقابل USD هو $ -0.001548526378137725 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SENSUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SENSUS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SENSUS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001548526378137725
|-33.77%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SENSUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.77%
-33.77%
-5.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our AI is about dominating the attention economy by creating a rich ecosystem of interconnected AI agent frameworks. It all begins with Sensus, the origin agent, designed to collect, coordinate, and establish the foundational infrastructure for everything that follows. Sensus is not just an agent—it’s the starting point of a network built to redefine how AI integrates into digital ecosystems, capturing attention and driving engagement at scale. This is the genesis of a new era, where each agent expands and strengthens the system’s reach, influence, and power.
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