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سعر SENSUS (SENSUS) المباشر لليوم هو USD 0.00303661 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.85M . يتم تحديث سعر SENSUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SENSUS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 268.72K - تغيير سعر SENSUS خلال اليوم هو -33.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 943.95M

أداء سعر SENSUS (SENSUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SENSUS مقابل USD هو $ -0.001548526378137725 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SENSUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SENSUS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SENSUS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001548526378137725 -33.77% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SENSUS (SENSUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SENSUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00281499$ 0.00281499 $ 0.00281499 24 ساعة مرتفع $ 0.00471451$ 0.00471451 $ 0.00471451 عالية طوال الوقت $ 0.00742862$ 0.00742862 $ 0.00742862 تغير السعر (1 ساعة) +1.77% تغير السعر (1يوم) -33.77% تغير السعر (7 أيام) -5.94%

معلومات سوق SENSUS (SENSUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: