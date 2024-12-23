سعر Sendor (SENDOR)
سعر Sendor (SENDOR) المباشر لليوم هو USD 0.00303785. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.02M. يتم تحديث سعر SENDOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sendor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 186.55K
- تغيير سعر Sendor خلال اليوم هو -0.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.11M
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خلال اليوم، كان سعر Sendor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sendor مقابل USD هو $ +0.0011581326 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sendor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sendor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.40%
|30 يوم
|$ +0.0011581326
|+38.12%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sendor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-0.40%
-22.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape.
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