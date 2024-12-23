احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SENDOR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SENDOR.

سعر Sendor (SENDOR) المباشر لليوم هو USD 0.00303785 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.02M . يتم تحديث سعر SENDOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sendor الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 186.55K - تغيير سعر Sendor خلال اليوم هو -0.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.11M

أداء سعر Sendor (SENDOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sendor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sendor مقابل USD هو $ +0.0011581326 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sendor مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sendor مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.40% 30 يوم $ +0.0011581326 +38.12% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sendor (SENDOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sendor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00298517$ 0.00298517 $ 0.00298517 24 ساعة مرتفع $ 0.00314828$ 0.00314828 $ 0.00314828 عالية طوال الوقت $ 0.01131587$ 0.01131587 $ 0.01131587 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -0.40% تغير السعر (7 أيام) -22.68%

معلومات سوق Sendor (SENDOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: