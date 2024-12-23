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سعر Scuba Dog (SCUBA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 501.26K . يتم تحديث سعر SCUBA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Scuba Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.71K - تغيير سعر Scuba Dog خلال اليوم هو -12.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Scuba Dog (SCUBA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Scuba Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Scuba Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Scuba Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Scuba Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -12.98% 30 يوم $ 0 +26.15% 60 يوم $ 0 -39.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Scuba Dog (SCUBA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Scuba Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00368878$ 0.00368878 $ 0.00368878 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -12.98% تغير السعر (7 أيام) -30.07%

معلومات سوق Scuba Dog (SCUBA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: