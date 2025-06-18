سعر Score (SN44)
سعر Score (SN44) المباشر لليوم هو USD 10.83. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.53M. يتم تحديث سعر SN44 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Score الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Score خلال اليوم هو +0.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.25M
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خلال اليوم، كان سعر Score مقابل USD هو $ +0.062197 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Score مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Score مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Score مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.062197
|+0.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Score: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+0.58%
-17.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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RM45.9192
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Rp177,540.9552
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₩14,855.9442
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₱615.144
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￡E.542.7996
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R$59.4567
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NT$319.8099
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