سعر SatoshiVM اليوم

السعر المباشر لمشروع SatoshiVM (SAVM) اليوم هو $ 0.0040442، مع تغير بنسبة 0.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SAVM الحالي إلى USD هو $ 0.0040442 لكل SAVM.

يحتل SatoshiVM حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,738، مع عرض متداول قدره 7.35M SAVM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SAVM بين $ 0.0040121 (أدنى) و$ 0.00405265 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 14.77، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00326.

على المدى القصير، تحرك SAVM بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و+1.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 42.01.

معلومات سوق SatoshiVM (SAVM)

القيمة السوقية $ 29.74K$ 29.74K $ 29.74K الحجم (24 ساعة) $ 42.01$ 42.01 $ 42.01 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 84.93K$ 84.93K $ 84.93K إمداد دورة التداول 7.35M 7.35M 7.35M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ SatoshiVM هي $ 29.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 42.01. العرض المتداول لـ SAVM يبلغ 7.35M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.93K.