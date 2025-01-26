سعر Salute (SLT)
سعر Salute (SLT) المباشر لليوم هو USD 0.00020. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Salute الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 216.44K
- تغيير سعر Salute خلال اليوم هو -6.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Salute مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Salute مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Salute مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Salute مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.49%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Salute: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.90%
-6.49%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The XRP Salute project is a community-driven initiative built on the XRP Ledger, designed to unite and celebrate the XRP community. It introduces the SALUTE token, symbolizing the collective determination and success of the XRP Army. The project encourages community engagement through challenges, rewards, and milestone celebrations as XRP reaches new price levels. With 100 billion SALUTE tokens, it mirrors XRP’s supply, emphasizing shared belief and growth. The token also supports future integrations like Travala for booking travel and includes a portion allocated to charitable initiatives. Built on the XRP Ledger, SALUTE ensures fast, low-cost transactions, offering a practical, scalable solution for users. Ultimately, XRP Salute is about fostering unity, celebrating growth, and empowering the community to contribute to the success of XRP’s journey.
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