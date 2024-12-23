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سعر SALT (SALT) المباشر لليوم هو USD 0.00626044 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 547.64K . يتم تحديث سعر SALT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SALT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 521.03 - تغيير سعر SALT خلال اليوم هو -4.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 87.48M

أداء سعر SALT (SALT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SALT مقابل USD هو $ -0.000288917266132838 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SALT مقابل USD هو $ +0.0017923101 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SALT مقابل USD هو $ -0.0027064401 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SALT مقابل USD هو $ -0.016379161517460944 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000288917266132838 -4.41% 30 يوم $ +0.0017923101 +28.63% 60 يوم $ -0.0027064401 -43.23% 90 يوم $ -0.016379161517460944 -72.34%

تحليل سعر SALT (SALT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SALT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00582619$ 0.00582619 $ 0.00582619 24 ساعة مرتفع $ 0.00669169$ 0.00669169 $ 0.00669169 عالية طوال الوقت $ 17.22$ 17.22 $ 17.22 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -4.41% تغير السعر (7 أيام) -27.20%

معلومات سوق SALT (SALT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: