سعر SALT (SALT)
سعر SALT (SALT) المباشر لليوم هو USD 0.00626044. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 547.64K. يتم تحديث سعر SALT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SALT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 521.03
- تغيير سعر SALT خلال اليوم هو -4.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 87.48M
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خلال اليوم، كان سعر SALT مقابل USD هو $ -0.000288917266132838 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SALT مقابل USD هو $ +0.0017923101 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SALT مقابل USD هو $ -0.0027064401 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SALT مقابل USD هو $ -0.016379161517460944 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000288917266132838
|-4.41%
|30 يوم
|$ +0.0017923101
|+28.63%
|60 يوم
|$ -0.0027064401
|-43.23%
|90 يوم
|$ -0.016379161517460944
|-72.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SALT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-4.41%
-27.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The SALT platform is meant to facilitate getting a loan, where the company holds your cryptocoins as collateral while you don't pay back the loan.
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