سعر Roobee (ROOBEE)
سعر Roobee (ROOBEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 558.99K. يتم تحديث سعر ROOBEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Roobee الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 178.84K
- تغيير سعر Roobee خلال اليوم هو -0.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.20B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ROOBEE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ROOBEE.
خلال اليوم، كان سعر Roobee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Roobee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Roobee مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Roobee مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.99%
|30 يوم
|$ 0
|-2.69%
|60 يوم
|$ 0
|-12.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Roobee: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.49%
-0.99%
-6.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io)
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ROOBEE إلى AUD
A$--
|1 ROOBEE إلى GBP
￡--
|1 ROOBEE إلى EUR
€--
|1 ROOBEE إلى USD
$--
|1 ROOBEE إلى MYR
RM--
|1 ROOBEE إلى TRY
₺--
|1 ROOBEE إلى JPY
¥--
|1 ROOBEE إلى RUB
₽--
|1 ROOBEE إلى INR
₹--
|1 ROOBEE إلى IDR
Rp--
|1 ROOBEE إلى PHP
₱--
|1 ROOBEE إلى EGP
￡E.--
|1 ROOBEE إلى BRL
R$--
|1 ROOBEE إلى CAD
C$--
|1 ROOBEE إلى BDT
৳--
|1 ROOBEE إلى NGN
₦--
|1 ROOBEE إلى UAH
₴--
|1 ROOBEE إلى VES
Bs--
|1 ROOBEE إلى PKR
Rs--
|1 ROOBEE إلى KZT
₸--
|1 ROOBEE إلى THB
฿--
|1 ROOBEE إلى TWD
NT$--
|1 ROOBEE إلى CHF
Fr--
|1 ROOBEE إلى HKD
HK$--
|1 ROOBEE إلى MAD
.د.م--