سعر Ronnie (RONNIE)
سعر Ronnie (RONNIE) المباشر لليوم هو USD 0.00598558. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.37M. يتم تحديث سعر RONNIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ronnie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.87K
- تغيير سعر Ronnie خلال اليوم هو -2.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 899.30M
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خلال اليوم، كان سعر Ronnie مقابل USD هو $ -0.000176748039342619 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ronnie مقابل USD هو $ +0.0052225639 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ronnie مقابل USD هو $ +0.0006906383 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ronnie مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000176748039342619
|-2.86%
|30 يوم
|$ +0.0052225639
|+87.25%
|60 يوم
|$ +0.0006906383
|+11.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ronnie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-2.86%
-44.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development.
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