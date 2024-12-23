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سعر Ronnie (RONNIE) المباشر لليوم هو USD 0.00598558 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.37M . يتم تحديث سعر RONNIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ronnie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.87K - تغيير سعر Ronnie خلال اليوم هو -2.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 899.30M

أداء سعر Ronnie (RONNIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ronnie مقابل USD هو $ -0.000176748039342619 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ronnie مقابل USD هو $ +0.0052225639 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ronnie مقابل USD هو $ +0.0006906383 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ronnie مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000176748039342619 -2.86% 30 يوم $ +0.0052225639 +87.25% 60 يوم $ +0.0006906383 +11.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ronnie (RONNIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ronnie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00591478$ 0.00591478 $ 0.00591478 24 ساعة مرتفع $ 0.00630924$ 0.00630924 $ 0.00630924 عالية طوال الوقت $ 0.01198027$ 0.01198027 $ 0.01198027 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -2.86% تغير السعر (7 أيام) -44.58%

معلومات سوق Ronnie (RONNIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: