توكنوميكس Ronnie (RONNIE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Ronnie (RONNIE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Ronnie (RONNIE) $Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development. الموقع الرسمي: https://rronsol.xyz/ الوثيقة البيضاء: https://rronsol.xyz/wp-content/uploads/2024/09/Ronnie-Whitepaper.pdf اشتر RONNIE الآن!

توكنوميكس Ronnie (RONNIE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Ronnie (RONNIE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.99K $ 4.99K $ 4.99K إجمالي العرض: $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M العرض المتداول: $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.99K $ 4.99K $ 4.99K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01198027 $ 0.01198027 $ 0.01198027 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000489 $ 0.00000489 $ 0.00000489 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Ronnie (RONNIE)

توكنوميكس Ronnie (RONNIE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Ronnie (RONNIE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن RONNIE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن RONNIE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس RONNIE، استكشف السعر المباشر لتوكن RONNIE!

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