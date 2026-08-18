سعر ROCK DAO اليوم

السعر المباشر لمشروع ROCK DAO (ROCK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 16.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ROCK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ROCK.

يحتل ROCK DAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,737,532، مع عرض متداول قدره 5.37B ROCK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ROCK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00199867، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ROCK بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-29.79% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 979.38K.

معلومات سوق ROCK DAO (ROCK)

القيمة السوقية $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M الحجم (24 ساعة) $ 979.38K$ 979.38K $ 979.38K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M إمداد دورة التداول 5.37B 5.37B 5.37B إجمالي العرض 5,368,779,478.58 5,368,779,478.58 5,368,779,478.58

القيمة السوقية الحالية لـ ROCK DAO هي $ 1.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 979.38K. العرض المتداول لـ ROCK يبلغ 5.37B، مع إجمالي عرض 5368779478.58. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.74M.