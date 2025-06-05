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سعر Rob Banks (BANKS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 305.60K . يتم تحديث سعر BANKS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rob Banks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Rob Banks خلال اليوم هو -2.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00B

أداء سعر Rob Banks (BANKS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rob Banks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rob Banks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rob Banks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rob Banks مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.84% 30 يوم $ 0 -49.25% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Rob Banks (BANKS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rob Banks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.24% تغير السعر (1يوم) -2.84% تغير السعر (7 أيام) -17.15%

معلومات سوق Rob Banks (BANKS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: