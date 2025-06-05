سعر Rob Banks (BANKS)
سعر Rob Banks (BANKS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 305.60K. يتم تحديث سعر BANKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rob Banks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Rob Banks خلال اليوم هو -2.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00B
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خلال اليوم، كان سعر Rob Banks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rob Banks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rob Banks مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rob Banks مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.84%
|30 يوم
|$ 0
|-49.25%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rob Banks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.24%
-2.84%
-17.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rob Banks ($BANKS) is more than a crypto project— it’s a brand that aims to change the financial narrative by combining the power of memes with a real mission: helping ordinary people learn, earn, and build wealth together. Through the Mask, NFTs, blogs, short videos, and interactive experiences, the Banks family co-creates their own financial stories—side by side. Ultimately, Rob Banks proves that when creative storytelling meets innovative technology, anyone can reshape the world of finance for the better.
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