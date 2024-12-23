سعر Roaring Kitty ($ROAR)
سعر Roaring Kitty ($ROAR) المباشر لليوم هو USD 0.00798506. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.99M. يتم تحديث سعر $ROAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Roaring Kitty الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.86K
- تغيير سعر Roaring Kitty خلال اليوم هو +4.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر $ROAR مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر $ROAR.
خلال اليوم، كان سعر Roaring Kitty مقابل USD هو $ +0.00033708 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Roaring Kitty مقابل USD هو $ +0.0033036005 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Roaring Kitty مقابل USD هو $ +0.0046947625 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Roaring Kitty مقابل USD هو $ +0.0061390875960686117 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00033708
|+4.41%
|30 يوم
|$ +0.0033036005
|+41.37%
|60 يوم
|$ +0.0046947625
|+58.79%
|90 يوم
|$ +0.0061390875960686117
|+332.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Roaring Kitty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
+4.41%
+0.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEME COIN: $ROAR is the OG token. Est. Sept '22. Inspired by The Roaring Kitty Who Inspired other to fight against wall street through Game Stop. We Are 100% community-owned. LP burnt. Contract Renounced Ready to Moon like $GME & $AMC?
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 $ROAR إلى AUD
A$0.012776096
|1 $ROAR إلى GBP
￡0.0063081974
|1 $ROAR إلى EUR
€0.007585807
|1 $ROAR إلى USD
$0.00798506
|1 $ROAR إلى MYR
RM0.03593277
|1 $ROAR إلى TRY
₺0.2809942614
|1 $ROAR إلى JPY
¥1.2505402466
|1 $ROAR إلى RUB
₽0.8209440186
|1 $ROAR إلى INR
₹0.6782509964
|1 $ROAR إلى IDR
Rp128.7912722918
|1 $ROAR إلى PHP
₱0.469122275
|1 $ROAR إلى EGP
￡E.0.4063597034
|1 $ROAR إلى BRL
R$0.0484693142
|1 $ROAR إلى CAD
C$0.0114186358
|1 $ROAR إلى BDT
৳0.9503019906
|1 $ROAR إلى NGN
₦12.3607131788
|1 $ROAR إلى UAH
₴0.3335359562
|1 $ROAR إلى VES
Bs0.40723806
|1 $ROAR إلى PKR
Rs2.2136981838
|1 $ROAR إلى KZT
₸4.1762662306
|1 $ROAR إلى THB
฿0.2731689026
|1 $ROAR إلى TWD
NT$0.2602331054
|1 $ROAR إلى CHF
Fr0.0071067034
|1 $ROAR إلى HKD
HK$0.0620439162
|1 $ROAR إلى MAD
.د.م0.0800103012