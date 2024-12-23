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سعر Roaring Kitty ($ROAR) المباشر لليوم هو USD 0.00798506 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.99M . يتم تحديث سعر $ROAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Roaring Kitty الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.86K - تغيير سعر Roaring Kitty خلال اليوم هو +4.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Roaring Kitty ($ROAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Roaring Kitty مقابل USD هو $ +0.00033708 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Roaring Kitty مقابل USD هو $ +0.0033036005 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Roaring Kitty مقابل USD هو $ +0.0046947625 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Roaring Kitty مقابل USD هو $ +0.0061390875960686117 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00033708 +4.41% 30 يوم $ +0.0033036005 +41.37% 60 يوم $ +0.0046947625 +58.79% 90 يوم $ +0.0061390875960686117 +332.57%

تحليل سعر Roaring Kitty ($ROAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Roaring Kitty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00764798$ 0.00764798 $ 0.00764798 24 ساعة مرتفع $ 0.00817684$ 0.00817684 $ 0.00817684 عالية طوال الوقت $ 0.01512515$ 0.01512515 $ 0.01512515 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) +4.41% تغير السعر (7 أيام) +0.96%

معلومات سوق Roaring Kitty ($ROAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: