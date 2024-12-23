سعر ROACORE (ROA)
سعر ROACORE (ROA) المباشر لليوم هو USD 0.01870137. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.43M. يتم تحديث سعر ROA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ROACORE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 918.49K
- تغيير سعر ROACORE خلال اليوم هو +1.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 450.40M
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خلال اليوم، كان سعر ROACORE مقابل USD هو $ +0.00020175 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ROACORE مقابل USD هو $ +0.0055863722 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ROACORE مقابل USD هو $ +0.0046190270 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ROACORE مقابل USD هو $ +0.002500908403820735 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00020175
|+1.09%
|30 يوم
|$ +0.0055863722
|+29.87%
|60 يوم
|$ +0.0046190270
|+24.70%
|90 يوم
|$ +0.002500908403820735
|+15.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ROACORE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
+1.09%
-8.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem.
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