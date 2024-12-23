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سعر ROACORE (ROA) المباشر لليوم هو USD 0.01870137 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.43M . يتم تحديث سعر ROA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ROACORE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 918.49K - تغيير سعر ROACORE خلال اليوم هو +1.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 450.40M

أداء سعر ROACORE (ROA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ROACORE مقابل USD هو $ +0.00020175 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ROACORE مقابل USD هو $ +0.0055863722 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ROACORE مقابل USD هو $ +0.0046190270 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ROACORE مقابل USD هو $ +0.002500908403820735 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00020175 +1.09% 30 يوم $ +0.0055863722 +29.87% 60 يوم $ +0.0046190270 +24.70% 90 يوم $ +0.002500908403820735 +15.44%

تحليل سعر ROACORE (ROA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ROACORE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01833701$ 0.01833701 $ 0.01833701 24 ساعة مرتفع $ 0.01952791$ 0.01952791 $ 0.01952791 عالية طوال الوقت $ 4.01$ 4.01 $ 4.01 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) +1.09% تغير السعر (7 أيام) -8.51%

معلومات سوق ROACORE (ROA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: