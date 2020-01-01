توكنوميكس ROACORE (ROA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ROACORE (ROA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ROACORE (ROA) The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem. الموقع الرسمي: https://www.roaland.foundation/ الوثيقة البيضاء: https://roacore.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/240514_ROALAND+Whitepaper+(ENG).pdf اشتر ROA الآن!

توكنوميكس ROACORE (ROA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ROACORE (ROA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M إجمالي العرض: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M العرض المتداول: $ 572.00M $ 572.00M $ 572.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.01 $ 4.01 $ 4.01 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00836887 $ 0.00836887 $ 0.00836887 السعر الحالي: $ 0.01031021 $ 0.01031021 $ 0.01031021 معرفة المزيد عن سعر ROACORE (ROA)

توكنوميكس ROACORE (ROA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ROACORE (ROA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ROA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ROA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ROA، استكشف السعر المباشر لتوكن ROA!

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