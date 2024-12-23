سعر RNA (RNA)
سعر RNA (RNA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 691.77K. يتم تحديث سعر RNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RNA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.27K
- تغيير سعر RNA خلال اليوم هو -1.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42,056.58T
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خلال اليوم، كان سعر RNA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RNA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RNA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RNA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.41%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RNA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
-1.41%
-48.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
I think RNA has amazing potential. @elonmusk 🧬 Welcome to $RNA, where the future of memes is encoded in every strand! Inspired by the magic of ribonucleic acid, $RNA weaves humor, innovation, and the power of community into one epic meme coin. Just like RNA is the messenger of life, $RNA delivers unstoppable vibes to the crypto world.🧬 Here, every holder is a part of our genetic code—flexible, adaptive, and ready to evolve. Dive into the $RNA ecosystem, where the meme game is strong, and the gains? Even stronger. 🧪
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