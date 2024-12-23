سعر RIKU (RIKU)
سعر RIKU (RIKU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.35K. يتم تحديث سعر RIKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RIKU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 120.91
- تغيير سعر RIKU خلال اليوم هو +0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 496.65B
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خلال اليوم، كان سعر RIKU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RIKU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RIKU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RIKU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.30%
|30 يوم
|$ 0
|-77.41%
|60 يوم
|$ 0
|-51.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RIKU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+0.30%
-41.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Blue Chinese Dragon taking over Base.
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