سعر Rich Quack اليوم

السعر المباشر لمشروع Rich Quack (QUACK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 67.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل QUACK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل QUACK.

يحتل Rich Quack حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,274,849، مع عرض متداول قدره 44,354.54T QUACK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول QUACK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك QUACK بمقدار +2.26% خلال الساعة الماضية و+12.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Rich Quack (QUACK)

القيمة السوقية $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M إمداد دورة التداول 44,354.54T 44,354.54T 44,354.54T إجمالي العرض 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

القيمة السوقية الحالية لـ Rich Quack هي $ 1.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ QUACK يبلغ 44,354.54T، مع إجمالي عرض 1.0e+17. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.85M.