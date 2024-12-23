سعر Revolt 2 Earn (RVLT)
سعر Revolt 2 Earn (RVLT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 596.89K. يتم تحديث سعر RVLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Revolt 2 Earn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 133.90
- تغيير سعر Revolt 2 Earn خلال اليوم هو -2.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 65.07T
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خلال اليوم، كان سعر Revolt 2 Earn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Revolt 2 Earn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Revolt 2 Earn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Revolt 2 Earn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.40%
|30 يوم
|$ 0
|+2.16%
|60 يوم
|$ 0
|+24.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Revolt 2 Earn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.40%
+6.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
(RVLT) is CULT DAOs first ecosystem token, and has been built on the Polygon network as a Polygon POS token with 0.4% taxation. Whereas CULT works to fund protocols furthering decentralization, RVLT seeks to support The Many individuals who are working towards the same goal. Each month 490 stakers (+10 consistent NFT owners) are picked randomly from all RVLT stakers (uRVLT owners). These 500 have the job of approving or disapproving submissions by the users of the actions they have taken to help the CULT ecosystem, and support the revolution. This could be as simple as stickering, leafleting, shilling or civil disobedience. This protocol exists to allow The Many to not have to rely on wage labour fully, or in part and to fill the gap and pay users to further the cause of decentralization and the CULT ecosystem
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