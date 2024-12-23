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سعر RETARDIO (RETARDIO) المباشر لليوم هو USD 0.060124 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.59M . يتم تحديث سعر RETARDIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RETARDIO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.78M - تغيير سعر RETARDIO خلال اليوم هو -7.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.74M

أداء سعر RETARDIO (RETARDIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RETARDIO مقابل USD هو $ -0.00493463114335185 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RETARDIO مقابل USD هو $ -0.0310662211 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RETARDIO مقابل USD هو $ -0.0313404827 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RETARDIO مقابل USD هو $ +0.01201113188226291 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00493463114335185 -7.58% 30 يوم $ -0.0310662211 -51.67% 60 يوم $ -0.0313404827 -52.12% 90 يوم $ +0.01201113188226291 +24.96%

تحليل سعر RETARDIO (RETARDIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RETARDIO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.059227$ 0.059227 $ 0.059227 24 ساعة مرتفع $ 0.065771$ 0.065771 $ 0.065771 عالية طوال الوقت $ 0.242205$ 0.242205 $ 0.242205 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) -7.58% تغير السعر (7 أيام) -39.89%

معلومات سوق RETARDIO (RETARDIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: