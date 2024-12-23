سعر RETARDIO (RETARDIO)
سعر RETARDIO (RETARDIO) المباشر لليوم هو USD 0.060124. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.59M. يتم تحديث سعر RETARDIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RETARDIO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.78M
- تغيير سعر RETARDIO خلال اليوم هو -7.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.74M
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خلال اليوم، كان سعر RETARDIO مقابل USD هو $ -0.00493463114335185 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RETARDIO مقابل USD هو $ -0.0310662211 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RETARDIO مقابل USD هو $ -0.0313404827 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RETARDIO مقابل USD هو $ +0.01201113188226291 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00493463114335185
|-7.58%
|30 يوم
|$ -0.0310662211
|-51.67%
|60 يوم
|$ -0.0313404827
|-52.12%
|90 يوم
|$ +0.01201113188226291
|+24.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RETARDIO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-7.58%
-39.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Retardio is the pulse of a wild, unchained community thriving on Solana. It's where the bold dare to defy the norm. It goes beyond mere transactions, representing a community united by an enigmatic destiny. Legend speaks of its origins, whispered into being by anonymous figures hidden behind aliases and encrypted communications. This diverse community of visionaries and rebels gathers around the token's captivating allure, enticed by the prospect of an adventure into uncharted territories. Its path defies logic, inviting you to join in the journey.
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€0.0571178
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$0.060124
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RM0.270558
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₺2.11516232
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¥9.39978616
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₽6.17894348
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₹5.10693256
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Rp969.74179972
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₱3.53709492
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R$0.36555392
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C$0.08597732
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৳7.15535724
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₴2.51137948
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