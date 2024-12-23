سعر Rentible (RNB)
سعر Rentible (RNB) المباشر لليوم هو USD 0.135923. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.36M. يتم تحديث سعر RNB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rentible الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.45K
- تغيير سعر Rentible خلال اليوم هو -6.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Rentible مقابل USD هو $ -0.0090480204686848 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rentible مقابل USD هو $ +0.0151324842 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rentible مقابل USD هو $ +0.4308106805 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rentible مقابل USD هو $ +0.10232941322810691 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0090480204686848
|-6.24%
|30 يوم
|$ +0.0151324842
|+11.13%
|60 يوم
|$ +0.4308106805
|+316.95%
|90 يوم
|$ +0.10232941322810691
|+304.61%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rentible: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
-6.24%
-24.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rentible is a groundbreaking solution bringing decentralized-Proptech to the masses and enabling tenants and landlords to conveniently send and receive rental payments in cryptocurrencies while streamlining market verticals. Rentible seeks to position itself as a first-mover in this niche and to advance the move towards a decentralized proptech-economy. It strives to achieve it via crypto-incentivization, a mass-adoption-ready intuitive platform, and employment of DeFi principles with automated smart contracts for generating an improved user experience for participants while remedying outdated problems currently existing in the market.
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