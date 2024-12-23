سعر renBTC (RENBTC)
سعر renBTC (RENBTC) المباشر لليوم هو USD 88,443. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.94M. يتم تحديث سعر RENBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق renBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.13K
- تغيير سعر renBTC خلال اليوم هو -3.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 304.50
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خلال اليوم، كان سعر renBTC مقابل USD هو $ -2,822.48683020687 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر renBTC مقابل USD هو $ -6,703.6963824000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر renBTC مقابل USD هو $ +30,709.8329382000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر renBTC مقابل USD هو $ +25,418.02431982403 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -2,822.48683020687
|-3.09%
|30 يوم
|$ -6,703.6963824000
|-7.57%
|60 يوم
|$ +30,709.8329382000
|+34.72%
|90 يوم
|$ +25,418.02431982403
|+40.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر renBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.88%
-3.09%
-12.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
REN Tokenized BTC Once an asset is in the custody of RenVM, an ERC20 token at a 1:1 value is minted on Ethereum - this can then be used as any ERC20 can within the Ethereum ecosystem (for example, swaps, collateralization, trades etc.)
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