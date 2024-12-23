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سعر renBTC (RENBTC) المباشر لليوم هو USD 88,443 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.94M . يتم تحديث سعر RENBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق renBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.13K - تغيير سعر renBTC خلال اليوم هو -3.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 304.50

أداء سعر renBTC (RENBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر renBTC مقابل USD هو $ -2,822.48683020687 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر renBTC مقابل USD هو $ -6,703.6963824000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر renBTC مقابل USD هو $ +30,709.8329382000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر renBTC مقابل USD هو $ +25,418.02431982403 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -2,822.48683020687 -3.09% 30 يوم $ -6,703.6963824000 -7.57% 60 يوم $ +30,709.8329382000 +34.72% 90 يوم $ +25,418.02431982403 +40.33%

تحليل سعر renBTC (RENBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر renBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 87,641$ 87,641 $ 87,641 24 ساعة مرتفع $ 91,796$ 91,796 $ 91,796 عالية طوال الوقت $ 102,983$ 102,983 $ 102,983 تغير السعر (1 ساعة) -0.88% تغير السعر (1يوم) -3.09% تغير السعر (7 أيام) -12.60%

معلومات سوق renBTC (RENBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: