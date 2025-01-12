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سعر redacted gdupi (GDUPI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.59M . يتم تحديث سعر GDUPI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق redacted gdupi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.74K - تغيير سعر redacted gdupi خلال اليوم هو -3.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر redacted gdupi (GDUPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر redacted gdupi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر redacted gdupi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر redacted gdupi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر redacted gdupi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.55% 30 يوم $ 0 -63.96% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر redacted gdupi (GDUPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر redacted gdupi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -3.55% تغير السعر (7 أيام) -11.80%

معلومات سوق redacted gdupi (GDUPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: