سعر redacted gdupi (GDUPI)
سعر redacted gdupi (GDUPI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.59M. يتم تحديث سعر GDUPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق redacted gdupi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.74K
- تغيير سعر redacted gdupi خلال اليوم هو -3.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر redacted gdupi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر redacted gdupi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر redacted gdupi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر redacted gdupi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.55%
|30 يوم
|$ 0
|-63.96%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر redacted gdupi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-3.55%
-11.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$GDUPI is a token born from a mix of art, absurdity, creativity, and culture. Created as a “stupi” idea by a serious artist, it explores how art and community intersect with tokenized memes. More than just a token, it’s a vibecoin — a character embraced by the Base and Farcaster ecosystems. With its unique blend of humor, art, and culture, $GDUPI is poised to become one of Base’s most iconic memes.
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