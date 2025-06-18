سعر Record Nexus (RECORD)
سعر Record Nexus (RECORD) المباشر لليوم هو USD 0.00141493. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 599.93K. يتم تحديث سعر RECORD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Record Nexus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Record Nexus خلال اليوم هو -10.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 423.50M
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خلال اليوم، كان سعر Record Nexus مقابل USD هو $ -0.000157269096104902 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Record Nexus مقابل USD هو $ +0.0002159559 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Record Nexus مقابل USD هو $ +0.0011182421 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Record Nexus مقابل USD هو $ -0.000864326164116716 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000157269096104902
|-10.00%
|30 يوم
|$ +0.0002159559
|+15.26%
|60 يوم
|$ +0.0011182421
|+79.03%
|90 يوم
|$ -0.000864326164116716
|-37.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Record Nexus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-10.00%
-19.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RECORD Nexus is a modular blockchain ecosystem that redefines how intellectual property (IP) — starting with music — is transformed into powerful financial products. By building a decentralized infrastructure, RECORD Nexus makes IP assets liquid, programmable, and globally accessible. It creates a transparent, scalable marketplace where royalties and IP-derived income can be efficiently traded, financed, and distributed. Focused on solving historical challenges like illiquidity, opacity, and exclusivity, RECORD Nexus empowers creators, investors, and rights holders alike, opening the door to a truly borderless, democratized IP economy. As it evolves, the platform is designed to expand beyond music into other creative and industrial sectors, reshaping how the world values and interacts with IP.
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