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سعر Record Nexus (RECORD) المباشر لليوم هو USD 0.00141493 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 599.93K . يتم تحديث سعر RECORD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Record Nexus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Record Nexus خلال اليوم هو -10.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 423.50M

أداء سعر Record Nexus (RECORD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Record Nexus مقابل USD هو $ -0.000157269096104902 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Record Nexus مقابل USD هو $ +0.0002159559 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Record Nexus مقابل USD هو $ +0.0011182421 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Record Nexus مقابل USD هو $ -0.000864326164116716 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000157269096104902 -10.00% 30 يوم $ +0.0002159559 +15.26% 60 يوم $ +0.0011182421 +79.03% 90 يوم $ -0.000864326164116716 -37.92%

تحليل سعر Record Nexus (RECORD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Record Nexus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00140692$ 0.00140692 $ 0.00140692 24 ساعة مرتفع $ 0.0015722$ 0.0015722 $ 0.0015722 عالية طوال الوقت $ 0.03335107$ 0.03335107 $ 0.03335107 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -10.00% تغير السعر (7 أيام) -19.28%

معلومات سوق Record Nexus (RECORD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: