احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RAT.

سعر RAT Escape (RAT) المباشر لليوم هو USD 0.00090396 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 903.90K . يتم تحديث سعر RAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RAT Escape الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 122.75K - تغيير سعر RAT Escape خلال اليوم هو -11.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر RAT Escape (RAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RAT Escape مقابل USD هو $ -0.000119905707228627 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RAT Escape مقابل USD هو $ -0.0007331536 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RAT Escape مقابل USD هو $ -0.0006576741 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RAT Escape مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000119905707228627 -11.71% 30 يوم $ -0.0007331536 -81.10% 60 يوم $ -0.0006576741 -72.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RAT Escape (RAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RAT Escape: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00090342$ 0.00090342 $ 0.00090342 24 ساعة مرتفع $ 0.0010412$ 0.0010412 $ 0.0010412 عالية طوال الوقت $ 0.01577369$ 0.01577369 $ 0.01577369 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -11.71% تغير السعر (7 أيام) -53.60%

معلومات سوق RAT Escape (RAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: