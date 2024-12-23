سعر Raptoreum (RTM)
سعر Raptoreum (RTM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.90M. يتم تحديث سعر RTM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Raptoreum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.89K
- تغيير سعر Raptoreum خلال اليوم هو -9.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.87B
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خلال اليوم، كان سعر Raptoreum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Raptoreum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Raptoreum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Raptoreum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.60%
|30 يوم
|$ 0
|+34.22%
|60 يوم
|$ 0
|+26.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Raptoreum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.14%
-9.60%
-22.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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