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سعر QUP Coin (QUP) المباشر لليوم هو USD 0.00812018 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.24M . يتم تحديث سعر QUP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق QUP Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر QUP Coin خلال اليوم هو +1.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.00B

أداء سعر QUP Coin (QUP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر QUP Coin مقابل USD هو $ +0.00010289 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر QUP Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر QUP Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر QUP Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00010289 +1.28% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر QUP Coin (QUP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر QUP Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00780289$ 0.00780289 $ 0.00780289 24 ساعة مرتفع $ 0.00812576$ 0.00812576 $ 0.00812576 عالية طوال الوقت $ 0.02113102$ 0.02113102 $ 0.02113102 تغير السعر (1 ساعة) +1.12% تغير السعر (1يوم) +1.28% تغير السعر (7 أيام) +20.47%

معلومات سوق QUP Coin (QUP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: