سعر QuiverX (QRX)
سعر QuiverX (QRX) المباشر لليوم هو USD 0.00631821. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 577.09K. يتم تحديث سعر QRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق QuiverX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 460.88
- تغيير سعر QuiverX خلال اليوم هو +0.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 91.10M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر QRX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر QRX.
خلال اليوم، كان سعر QuiverX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر QuiverX مقابل USD هو $ -0.0001807589 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر QuiverX مقابل USD هو $ +0.0013605507 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر QuiverX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.09%
|30 يوم
|$ -0.0001807589
|-2.86%
|60 يوم
|$ +0.0013605507
|+21.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر QuiverX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.29%
+0.09%
-15.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
QuiverX is a utility token for the QuiverX Capital platform which is focused on tokenizing non-crypto related small and medium businesses.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 QRX إلى AUD
A$0.0100459539
|1 QRX إلى GBP
￡0.0049913859
|1 QRX إلى EUR
€0.0060022995
|1 QRX إلى USD
$0.00631821
|1 QRX إلى MYR
RM0.0283055808
|1 QRX إلى TRY
₺0.2223378099
|1 QRX إلى JPY
¥0.9877889514
|1 QRX إلى RUB
₽0.6498278985
|1 QRX إلى INR
₹0.5369846679
|1 QRX إلى IDR
Rp101.9065986363
|1 QRX إلى PHP
₱0.3705630165
|1 QRX إلى EGP
￡E.0.3211546143
|1 QRX إلى BRL
R$0.0383515347
|1 QRX إلى CAD
C$0.0090350403
|1 QRX إلى BDT
৳0.7518038079
|1 QRX إلى NGN
₦9.7653621939
|1 QRX إلى UAH
₴0.2638484496
|1 QRX إلى VES
Bs0.32222871
|1 QRX إلى PKR
Rs1.7511550836
|1 QRX إلى KZT
₸3.3044870121
|1 QRX إلى THB
฿0.2165250567
|1 QRX إلى TWD
NT$0.2063527386
|1 QRX إلى CHF
Fr0.0056232069
|1 QRX إلى HKD
HK$0.0490924917
|1 QRX إلى MAD
.د.م0.0633084642