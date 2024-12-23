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سعر QuiverX (QRX) المباشر لليوم هو USD 0.00631821 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 577.09K . يتم تحديث سعر QRX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق QuiverX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 460.88 - تغيير سعر QuiverX خلال اليوم هو +0.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 91.10M

أداء سعر QuiverX (QRX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر QuiverX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر QuiverX مقابل USD هو $ -0.0001807589 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر QuiverX مقابل USD هو $ +0.0013605507 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر QuiverX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.09% 30 يوم $ -0.0001807589 -2.86% 60 يوم $ +0.0013605507 +21.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر QuiverX (QRX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر QuiverX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00628693$ 0.00628693 $ 0.00628693 24 ساعة مرتفع $ 0.00644609$ 0.00644609 $ 0.00644609 عالية طوال الوقت $ 0.153579$ 0.153579 $ 0.153579 تغير السعر (1 ساعة) -1.29% تغير السعر (1يوم) +0.09% تغير السعر (7 أيام) -15.21%

معلومات سوق QuiverX (QRX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: