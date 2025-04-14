سعر Quakk (QUAKK)
سعر Quakk (QUAKK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 233.67K. يتم تحديث سعر QUAKK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Quakk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Quakk خلال اليوم هو -4.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 987.99M
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خلال اليوم، كان سعر Quakk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Quakk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Quakk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Quakk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Quakk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-4.18%
+19.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Quakk is a meme token project developed on the Solana blockchain, featuring a duck-themed concept that integrates a cryptocurrency token, an NFT collection, and plans for real-world utility. The project aims to engage its community through rewards and incentives. Additionally, Quakk intends to establish an in-real-life resort hub where Solana (SOL) can be utilized, enhancing its practical application. The initiative maintains an active online presence through its website, quakklife.com, and social media platforms as well as a Telegram community, fostering interaction and participation among its supporters.
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