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سعر Quakk (QUAKK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 233.67K . يتم تحديث سعر QUAKK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Quakk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Quakk خلال اليوم هو -4.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 987.99M

أداء سعر Quakk (QUAKK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Quakk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Quakk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Quakk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Quakk مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.18% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Quakk (QUAKK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Quakk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) -4.18% تغير السعر (7 أيام) +19.42%

معلومات سوق Quakk (QUAKK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: