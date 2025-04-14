سعر PUPPERS (PUPPERS)
سعر PUPPERS (PUPPERS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 69.71K. يتم تحديث سعر PUPPERS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PUPPERS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PUPPERS خلال اليوم هو +8.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.34M
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خلال اليوم، كان سعر PUPPERS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PUPPERS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PUPPERS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PUPPERS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.56%
|30 يوم
|$ 0
|-32.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PUPPERS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
+8.56%
+34.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts.
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