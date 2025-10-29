سعر PulseChain Peacock المباشر اليوم هو 0.01835733 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PCOCK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PCOCK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر PulseChain Peacock المباشر اليوم هو 0.01835733 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PCOCK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PCOCK بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار PulseChain Peacock

سعر PulseChain Peacock (PCOCK)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PCOCK إلى USD:

$0.01835028
$0.01835028
+0.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار PulseChain Peacock (PCOCK) المباشر
معلومات سعر PulseChain Peacock (PCOCK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01741116
$ 0.01741116
24 ساعة منخفض
$ 0.02002607
$ 0.02002607
24 ساعة مرتفع

$ 0.01741116
$ 0.01741116

$ 0.02002607
$ 0.02002607

$ 0.02073917
$ 0.02073917

$ 0.00191136
$ 0.00191136

+1.45%

+1.03%

+71.39%

+71.39%

سعر PulseChain Peacock (PCOCK) في الوقت الحقيقي هو $0.01835733. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PCOCK بين أدنى سعر $ 0.01741116 وأعلى سعر $ 0.02002607، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPCOCK على الإطلاق هو $ 0.02073917، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00191136.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PCOCK +1.45% على مدار الساعة الماضية، +1.03% على مدار 24 ساعة، و +71.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PulseChain Peacock (PCOCK)

$ 15.44M
$ 15.44M

--
--

$ 15.44M
$ 15.44M

845.63M
845.63M

845,633,593.7632812
845,633,593.7632812

القيمة السوقية الحالية لـ PulseChain Peacock هي $ 15.44M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PCOCK يبلغ 845.63M، مع إجمالي عرض 845633593.7632812. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.44M.

سجل سعر PulseChain Peacock (PCOCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PulseChain Peacock مقابل USD هو $ +0.00018647 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PulseChain Peacock مقابل USD هو $ +0.1124517478 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PulseChain Peacock مقابل USD هو $ +0.0461524809 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PulseChain Peacock مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00018647+1.03%
30 يوم$ +0.1124517478+612.57%
60 يوم$ +0.0461524809+251.41%
90 يوم$ 0--

ما هو PulseChain Peacock ( PCOCK )

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر PulseChain Peacock (PCOCK)

الموقع الرسمي

توقعات سعر PulseChain Peacock (USD)

كم ستكون قيمة PulseChain Peacock (PCOCK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك PulseChain Peacock (PCOCK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة PulseChain Peacock.

تحقق الآن من توقعات سعر PulseChain Peacock!

عملة PCOCK إلى العملات المحلية

توكنوميكس PulseChain Peacock (PCOCK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PulseChain Peacock (PCOCK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PCOCK والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول PulseChain Peacock (PCOCK)

كم يساوي PulseChain Peacock (PCOCK) اليوم؟
سعر PCOCK المباشر في USD هو USD 0.01835733، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PCOCK إلى USD الحالي؟
سعر PCOCK إلى USD الحالي هو $ 0.01835733. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ PulseChain Peacock ؟
القيمة السوقية لعملة PCOCK هي $ 15.44M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PCOCK؟
العرض المتداول لتوكن PCOCK هو 845.63M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PCOCK؟
حقق PCOCK سعرًا قياسيًا قدره 0.02073917 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PCOCK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00191136 PCOCK.
ما هو حجم تداول PCOCK؟
حجم تداول PCOCK المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PCOCK هذا العام؟
قد يرتفع PCOCK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PCOCK لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات PulseChain Peacock (PCOCK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$112,941.81

$4,000.09

$0.04074

$194.27

$3.1819

$4,000.09

$112,941.81

$194.27

$2.6263

$0.19317

