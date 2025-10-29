معلومات سعر PulseChain Peacock (PCOCK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01741116 $ 0.01741116 $ 0.01741116 24 ساعة منخفض $ 0.02002607 $ 0.02002607 $ 0.02002607 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01741116$ 0.01741116 $ 0.01741116 24 ساعة مرتفع $ 0.02002607$ 0.02002607 $ 0.02002607 عالية طوال الوقت $ 0.02073917$ 0.02073917 $ 0.02073917 أدنى سعر $ 0.00191136$ 0.00191136 $ 0.00191136 تغير السعر (1 ساعة) +1.45% تغير السعر (1يوم) +1.03% تغير السعر (7 أيام) +71.39% تغير السعر (7 أيام) +71.39%

سعر PulseChain Peacock (PCOCK) في الوقت الحقيقي هو $0.01835733. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PCOCK بين أدنى سعر $ 0.01741116 وأعلى سعر $ 0.02002607، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPCOCK على الإطلاق هو $ 0.02073917، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00191136.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PCOCK +1.45% على مدار الساعة الماضية، +1.03% على مدار 24 ساعة، و +71.39% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PulseChain Peacock (PCOCK)

القيمة السوقية $ 15.44M$ 15.44M $ 15.44M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.44M$ 15.44M $ 15.44M إمداد دورة التداول 845.63M 845.63M 845.63M إجمالي العرض 845,633,593.7632812 845,633,593.7632812 845,633,593.7632812

القيمة السوقية الحالية لـ PulseChain Peacock هي $ 15.44M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PCOCK يبلغ 845.63M، مع إجمالي عرض 845633593.7632812. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.44M.