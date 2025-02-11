سعر Puffy (PUFFY)
سعر Puffy (PUFFY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.44K. يتم تحديث سعر PUFFY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Puffy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 231.53K
- تغيير سعر Puffy خلال اليوم هو +0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 44.44B
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خلال اليوم، كان سعر Puffy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Puffy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Puffy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Puffy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.13%
|30 يوم
|$ 0
|-96.58%
|60 يوم
|$ 0
|-97.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Puffy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+0.13%
-75.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$PUFFY: The Meme Token on the Solana blockchain that’s all about fun, quality, and community. $PUFFY isn’t just any token; it’s represented by Puffy, the pufferfish who guides YOU to hidden treasures, with $PUFFY being the most valuable of all. The mission is straightforward: bring back the joy and quality to meme tokens, while ensuring the community always comes first. Community Focused: Puffy prioritises creating a welcoming, inclusive space where everyone’s voice is heard. $PUFFY is a token built by and for the community. Fun and Engagement: Puffy aims to make meme tokens exciting again with creative campaigns, engaging content, and continuous updates. From contests to challenges, $PUFFY is about having fun together. Team Spirit: Moving $PUFFY forward is a collective effort. Puffy believes in the strength of collaboration and unity, working together to navigate the crypto world.
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