سعر PROOF Platform (PROOF)
سعر PROOF Platform (PROOF) المباشر لليوم هو USD 0.163784. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.54M. يتم تحديث سعر PROOF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PROOF Platform الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.57K
- تغيير سعر PROOF Platform خلال اليوم هو +7.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.37M
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خلال اليوم، كان سعر PROOF Platform مقابل USD هو $ +0.01089119 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PROOF Platform مقابل USD هو $ +0.2119998312 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PROOF Platform مقابل USD هو $ +0.5367723332 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PROOF Platform مقابل USD هو $ +0.106565575326362586 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01089119
|+7.12%
|30 يوم
|$ +0.2119998312
|+129.44%
|60 يوم
|$ +0.5367723332
|+327.73%
|90 يوم
|$ +0.106565575326362586
|+186.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PROOF Platform: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+7.12%
-30.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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