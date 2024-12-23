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سعر PROOF Platform (PROOF) المباشر لليوم هو USD 0.163784 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.54M . يتم تحديث سعر PROOF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PROOF Platform الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.57K - تغيير سعر PROOF Platform خلال اليوم هو +7.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.37M

أداء سعر PROOF Platform (PROOF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PROOF Platform مقابل USD هو $ +0.01089119 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PROOF Platform مقابل USD هو $ +0.2119998312 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PROOF Platform مقابل USD هو $ +0.5367723332 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PROOF Platform مقابل USD هو $ +0.106565575326362586 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01089119 +7.12% 30 يوم $ +0.2119998312 +129.44% 60 يوم $ +0.5367723332 +327.73% 90 يوم $ +0.106565575326362586 +186.24%

تحليل سعر PROOF Platform (PROOF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PROOF Platform: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.149263$ 0.149263 $ 0.149263 24 ساعة مرتفع $ 0.164093$ 0.164093 $ 0.164093 عالية طوال الوقت $ 0.339058$ 0.339058 $ 0.339058 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +7.12% تغير السعر (7 أيام) -30.74%

معلومات سوق PROOF Platform (PROOF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: