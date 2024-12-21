سعر prerich (PRERICH)
سعر prerich (PRERICH) المباشر لليوم هو USD 0.00039086. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 390.82K. يتم تحديث سعر PRERICH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق prerich الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.93K
- تغيير سعر prerich خلال اليوم هو +16.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر prerich مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر prerich مقابل USD هو $ +0.0003414385 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر prerich مقابل USD هو $ +0.0006044351 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر prerich مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.09%
|30 يوم
|$ +0.0003414385
|+87.36%
|60 يوم
|$ +0.0006044351
|+154.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر prerich: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.76%
+16.09%
-17.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Prerich stands out by redefining wealth as a state of mind, focusing on how individuals perceive their financial future rather than their current financial status. This mindset shift encourages people to see wealth as confidence and potential, not just what's in their wallets. What truly sets Prerich apart is its embrace of humor and meme culture, using creativity and wit to make financial concepts fun. By blending ambition with a playful, community-driven approach, Prerich offers a fresh and empowering perspective on success, fostering a culture that values optimism, resilience, and forward-thinking.
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