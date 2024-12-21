احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PRERICH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PRERICH.

سعر prerich (PRERICH) المباشر لليوم هو USD 0.00039086 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 390.82K . يتم تحديث سعر PRERICH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق prerich الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.93K - تغيير سعر prerich خلال اليوم هو +16.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M

أداء سعر prerich (PRERICH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر prerich مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر prerich مقابل USD هو $ +0.0003414385 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر prerich مقابل USD هو $ +0.0006044351 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر prerich مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +16.09% 30 يوم $ +0.0003414385 +87.36% 60 يوم $ +0.0006044351 +154.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر prerich (PRERICH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر prerich: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00031991$ 0.00031991 $ 0.00031991 24 ساعة مرتفع $ 0.00039977$ 0.00039977 $ 0.00039977 عالية طوال الوقت $ 0.00055252$ 0.00055252 $ 0.00055252 تغير السعر (1 ساعة) -0.76% تغير السعر (1يوم) +16.09% تغير السعر (7 أيام) -17.56%

معلومات سوق prerich (PRERICH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: