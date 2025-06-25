سعر PowerSnookerCoin (PSC)
سعر PowerSnookerCoin (PSC) المباشر لليوم هو USD 0.02471056. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.81M. يتم تحديث سعر PSC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PowerSnookerCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PowerSnookerCoin خلال اليوم هو +5.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 600.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PSC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PSC.
خلال اليوم، كان سعر PowerSnookerCoin مقابل USD هو $ +0.00136361 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PowerSnookerCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PowerSnookerCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PowerSnookerCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00136361
|+5.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PowerSnookerCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.74%
+5.84%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PowerSnookerCoin is a utility token created to support the Power Snooker ecosystem, a modernised and dynamic version of snooker designed for digital audiences and interactive platforms. The token is used within the Power Snooker digital platform to access content, purchase merchandise, participate in fan-driven activities, and interact with players and events. PowerSnookerCoin aims to provide a seamless bridge between fans and the Power Snooker experience.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PowerSnookerCoin (PSC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PSC والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PSC إلى VND
₫650.2583864
|1 PSC إلى AUD
A$0.0378071568
|1 PSC إلى GBP
￡0.0180387088
|1 PSC إلى EUR
€0.0212510816
|1 PSC إلى USD
$0.02471056
|1 PSC إلى MYR
RM0.1047727744
|1 PSC إلى TRY
₺0.9787852816
|1 PSC إلى JPY
¥3.5775948768
|1 PSC إلى RUB
₽1.9365665872
|1 PSC إلى INR
₹2.1231313152
|1 PSC إلى IDR
Rp405.0910827264
|1 PSC إلى KRW
₩33.5739907664
|1 PSC إلى PHP
₱1.404795336
|1 PSC إلى EGP
￡E.1.2365164224
|1 PSC إلى BRL
R$0.13590808
|1 PSC إلى CAD
C$0.0338534672
|1 PSC إلى BDT
৳3.0198775376
|1 PSC إلى NGN
₦38.2514526688
|1 PSC إلى UAH
₴1.0309245632
|1 PSC إلى VES
Bs2.54518768
|1 PSC إلى PKR
Rs7.0358377488
|1 PSC إلى KZT
₸12.7768421536
|1 PSC إلى THB
฿0.8065526784
|1 PSC إلى TWD
NT$0.7279730976
|1 PSC إلى AED
د.إ0.0906877552
|1 PSC إلى CHF
Fr0.019768448
|1 PSC إلى HKD
HK$0.1937307904
|1 PSC إلى MAD
.د.م0.2246189904
|1 PSC إلى MXN
$0.4702419568
|1 PSC إلى PLN
zł0.090193544