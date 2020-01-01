توكنوميكس PowerSnookerCoin (PSC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PowerSnookerCoin (PSC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PowerSnookerCoin (PSC) PowerSnookerCoin is a utility token created to support the Power Snooker ecosystem, a modernised and dynamic version of snooker designed for digital audiences and interactive platforms. The token is used within the Power Snooker digital platform to access content, purchase merchandise, participate in fan-driven activities, and interact with players and events. PowerSnookerCoin aims to provide a seamless bridge between fans and the Power Snooker experience. الموقع الرسمي: https://powersnooker.com/ الوثيقة البيضاء: https://powersnooker.com/powersnooker-coin/ اشتر PSC الآن!

توكنوميكس PowerSnookerCoin (PSC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PowerSnookerCoin (PSC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 22.92M $ 22.92M $ 22.92M إجمالي العرض: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M العرض المتداول: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 22.92M $ 22.92M $ 22.92M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04079414 $ 0.04079414 $ 0.04079414 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02056521 $ 0.02056521 $ 0.02056521 السعر الحالي: $ 0.03820151 $ 0.03820151 $ 0.03820151 معرفة المزيد عن سعر PowerSnookerCoin (PSC)

توكنوميكس PowerSnookerCoin (PSC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PowerSnookerCoin (PSC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PSC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PSC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PSC، استكشف السعر المباشر لتوكن PSC!

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