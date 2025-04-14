سعر PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)
سعر PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) المباشر لليوم هو USD 0.01821008. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 588.18K. يتم تحديث سعر CVP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PowerPool Concentrated Voting Power الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PowerPool Concentrated Voting Power خلال اليوم هو -12.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 32.39M
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خلال اليوم، كان سعر PowerPool Concentrated Voting Power مقابل USD هو $ -0.00265378956744157 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PowerPool Concentrated Voting Power مقابل USD هو $ -0.0097236491 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PowerPool Concentrated Voting Power مقابل USD هو $ -0.0152523587 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PowerPool Concentrated Voting Power مقابل USD هو $ -0.11434763199732178 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00265378956744157
|-12.71%
|30 يوم
|$ -0.0097236491
|-53.39%
|60 يوم
|$ -0.0152523587
|-83.75%
|90 يوم
|$ -0.11434763199732178
|-86.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PowerPool Concentrated Voting Power: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-12.71%
-1.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? - AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols. - Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX. - DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.
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