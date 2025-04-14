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سعر PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) المباشر لليوم هو USD 0.01821008 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 588.18K . يتم تحديث سعر CVP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PowerPool Concentrated Voting Power الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر PowerPool Concentrated Voting Power خلال اليوم هو -12.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 32.39M

أداء سعر PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PowerPool Concentrated Voting Power مقابل USD هو $ -0.00265378956744157 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PowerPool Concentrated Voting Power مقابل USD هو $ -0.0097236491 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PowerPool Concentrated Voting Power مقابل USD هو $ -0.0152523587 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PowerPool Concentrated Voting Power مقابل USD هو $ -0.11434763199732178 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00265378956744157 -12.71% 30 يوم $ -0.0097236491 -53.39% 60 يوم $ -0.0152523587 -83.75% 90 يوم $ -0.11434763199732178 -86.26%

تحليل سعر PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PowerPool Concentrated Voting Power: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01728682$ 0.01728682 $ 0.01728682 24 ساعة مرتفع $ 0.02106668$ 0.02106668 $ 0.02106668 عالية طوال الوقت $ 17.27$ 17.27 $ 17.27 تغير السعر (1 ساعة) -0.30% تغير السعر (1يوم) -12.71% تغير السعر (7 أيام) -1.00%

معلومات سوق PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: