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سعر Pou (POU) المباشر لليوم هو USD 0.00102515 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.51K . يتم تحديث سعر POU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pou الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.01K - تغيير سعر Pou خلال اليوم هو +4.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Pou (POU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pou مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pou مقابل USD هو $ -0.0005308264 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pou مقابل USD هو $ -0.0004164091 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pou مقابل USD هو $ +0.0003523187358444549 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.46% 30 يوم $ -0.0005308264 -51.78% 60 يوم $ -0.0004164091 -40.61% 90 يوم $ +0.0003523187358444549 +52.36%

تحليل سعر Pou (POU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pou: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.001048$ 0.001048 $ 0.001048 عالية طوال الوقت $ 0.155827$ 0.155827 $ 0.155827 تغير السعر (1 ساعة) +2.59% تغير السعر (1يوم) +4.46% تغير السعر (7 أيام) -18.41%

معلومات سوق Pou (POU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: