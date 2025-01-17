سعر Poppy (POPPY)
سعر Poppy (POPPY) المباشر لليوم هو USD 0.00209152. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.08M. يتم تحديث سعر POPPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Poppy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 540.80K
- تغيير سعر Poppy خلال اليوم هو +19.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Poppy مقابل USD هو $ +0.00034814 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Poppy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Poppy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Poppy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00034814
|+19.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Poppy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.66%
+19.97%
-46.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hippo hooray! Metro Richmond ZOO is excited to announce a heartwarming addition to our animal family just in time for the holidays: a baby pygmy hippo. The newborn arrived on December 9, 2024, after a 7-month gestation. Congratulations to pygmy hippo parents Iris and Corwin on the birth of another little girl. This is Iris and Corwin’s 3rd calf in 4.5 years (all females!), and their 2nd calf to arrive right before the holidays. Most people don’t get a hippopotamus for Christmas at all, so we feel lucky to have received two over the years. This birth was unique as it was the first time Iris gave birth in water. While common hippos usually give birth underwater, pygmy hippo calves can be born on land or in water. This token represents a baby pygmy hippo named Poppy.
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