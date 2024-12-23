سعر POPDOG (POPDOG)
سعر POPDOG (POPDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00222909. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.21M. يتم تحديث سعر POPDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POPDOG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 638.82K
- تغيير سعر POPDOG خلال اليوم هو +20.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 993.74M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر POPDOG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر POPDOG.
خلال اليوم، كان سعر POPDOG مقابل USD هو $ +0.00037972 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POPDOG مقابل USD هو $ -0.0014392331 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POPDOG مقابل USD هو $ -0.0015369421 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POPDOG مقابل USD هو $ -0.004764510324005711 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00037972
|+20.53%
|30 يوم
|$ -0.0014392331
|-64.56%
|60 يوم
|$ -0.0015369421
|-68.94%
|90 يوم
|$ -0.004764510324005711
|-68.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر POPDOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
+20.53%
-22.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Community run Meme on Solana
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 POPDOG إلى AUD
A$0.0035442531
|1 POPDOG إلى GBP
￡0.0017609811
|1 POPDOG إلى EUR
€0.0021176355
|1 POPDOG إلى USD
$0.00222909
|1 POPDOG إلى MYR
RM0.0100086141
|1 POPDOG إلى TRY
₺0.0784416771
|1 POPDOG إلى JPY
¥0.3488748759
|1 POPDOG إلى RUB
₽0.2291281611
|1 POPDOG إلى INR
₹0.1893389046
|1 POPDOG إلى IDR
Rp35.9530594827
|1 POPDOG إلى PHP
₱0.1309590375
|1 POPDOG إلى EGP
￡E.0.1133938083
|1 POPDOG إلى BRL
R$0.0135528672
|1 POPDOG إلى CAD
C$0.0031875987
|1 POPDOG إلى BDT
৳0.2652840009
|1 POPDOG إلى NGN
₦3.4505867382
|1 POPDOG إلى UAH
₴0.0931090893
|1 POPDOG إلى VES
Bs0.11368359
|1 POPDOG إلى PKR
Rs0.6179706207
|1 POPDOG إلى KZT
₸1.1658363609
|1 POPDOG إلى THB
฿0.0764800779
|1 POPDOG إلى TWD
NT$0.0726460431
|1 POPDOG إلى CHF
Fr0.0019838901
|1 POPDOG إلى HKD
HK$0.0173200293
|1 POPDOG إلى MAD
.د.م0.0223354818