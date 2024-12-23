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سعر POPDOG (POPDOG) المباشر لليوم هو USD 0.00222909 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.21M . يتم تحديث سعر POPDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق POPDOG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 638.82K - تغيير سعر POPDOG خلال اليوم هو +20.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 993.74M

أداء سعر POPDOG (POPDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر POPDOG مقابل USD هو $ +0.00037972 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر POPDOG مقابل USD هو $ -0.0014392331 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر POPDOG مقابل USD هو $ -0.0015369421 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر POPDOG مقابل USD هو $ -0.004764510324005711 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00037972 +20.53% 30 يوم $ -0.0014392331 -64.56% 60 يوم $ -0.0015369421 -68.94% 90 يوم $ -0.004764510324005711 -68.12%

تحليل سعر POPDOG (POPDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر POPDOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00181963$ 0.00181963 $ 0.00181963 24 ساعة مرتفع $ 0.00228174$ 0.00228174 $ 0.00228174 عالية طوال الوقت $ 0.02086186$ 0.02086186 $ 0.02086186 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) +20.53% تغير السعر (7 أيام) -22.07%

معلومات سوق POPDOG (POPDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: