سعر PooCoin (POOCOIN)
سعر PooCoin (POOCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.38338. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POOCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PooCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 321.86
- تغيير سعر PooCoin خلال اليوم هو -0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PooCoin مقابل USD هو $ -0.0009790851144993 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PooCoin مقابل USD هو $ -0.0096028255 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PooCoin مقابل USD هو $ +0.0287393149 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PooCoin مقابل USD هو $ +0.0348258110031745 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0009790851144993
|-0.25%
|30 يوم
|$ -0.0096028255
|-2.50%
|60 يوم
|$ +0.0287393149
|+7.50%
|90 يوم
|$ +0.0348258110031745
|+9.99%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PooCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-0.25%
-1.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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