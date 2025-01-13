سعر Pooch (POOCH)
سعر Pooch (POOCH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POOCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pooch الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.86
- تغيير سعر Pooch خلال اليوم هو +0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر POOCH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر POOCH.
خلال اليوم، كان سعر Pooch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pooch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pooch مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pooch مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.23%
|30 يوم
|$ 0
|-40.51%
|60 يوم
|$ 0
|-79.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pooch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.50%
+0.23%
-13.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
POOCH is a deflationary meme token built on the Fantom blockchain that deposits a small percentage of each transaction into a charitable giving pool.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 POOCH إلى AUD
A$--
|1 POOCH إلى GBP
￡--
|1 POOCH إلى EUR
€--
|1 POOCH إلى USD
$--
|1 POOCH إلى MYR
RM--
|1 POOCH إلى TRY
₺--
|1 POOCH إلى JPY
¥--
|1 POOCH إلى RUB
₽--
|1 POOCH إلى INR
₹--
|1 POOCH إلى IDR
Rp--
|1 POOCH إلى PHP
₱--
|1 POOCH إلى EGP
￡E.--
|1 POOCH إلى BRL
R$--
|1 POOCH إلى CAD
C$--
|1 POOCH إلى BDT
৳--
|1 POOCH إلى NGN
₦--
|1 POOCH إلى UAH
₴--
|1 POOCH إلى VES
Bs--
|1 POOCH إلى PKR
Rs--
|1 POOCH إلى KZT
₸--
|1 POOCH إلى THB
฿--
|1 POOCH إلى TWD
NT$--
|1 POOCH إلى CHF
Fr--
|1 POOCH إلى HKD
HK$--
|1 POOCH إلى MAD
.د.م--