سعر Pollo (POLLO)
سعر Pollo (POLLO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 361.06K. يتم تحديث سعر POLLO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pollo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.48K
- تغيير سعر Pollo خلال اليوم هو -10.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Pollo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pollo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pollo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pollo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.66%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pollo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-10.66%
-21.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pollo is a revolutionary prediction and opinion market platform where every trade is just $1, with winners taking up to 25% of the pool. All selections are made transparently using Chainlink VRF. The Pollo platform also features PollPal AI Agent by Virtuals, a fine-tuned LLM designed to uncover trends, simplify win probabilities, analyze Pollo’s proprietary data, and trade, learn, and evolve alongside users. Pollo is building the Truth Protocol, a decentralized platform that promotes accurate predictions, low-risk, high-reward investments, genuine participation, and a reliable alternative to mainstream media.
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