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سعر Polite Cat (POCAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر POCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Polite Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 295.68 - تغيير سعر Polite Cat خلال اليوم هو +4.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Polite Cat (POCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Polite Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Polite Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Polite Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Polite Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.84% 30 يوم $ 0 -14.22% 60 يوم $ 0 -62.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Polite Cat (POCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Polite Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00190501$ 0.00190501 $ 0.00190501 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) +4.84% تغير السعر (7 أيام) +8.65%

معلومات سوق Polite Cat (POCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: