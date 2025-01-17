سعر Polite Cat (POCAT)
سعر Polite Cat (POCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر POCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Polite Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 295.68
- تغيير سعر Polite Cat خلال اليوم هو +4.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Polite Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Polite Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Polite Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Polite Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.84%
|30 يوم
|$ 0
|-14.22%
|60 يوم
|$ 0
|-62.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Polite Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
+4.84%
+8.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Polite Cat 😼 The feline with top-tier manners and a prim expression on $SOL. $POCAT
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