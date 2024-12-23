سعر Pog (POG)
سعر Pog (POG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 455.61K. يتم تحديث سعر POG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.42K
- تغيير سعر Pog خلال اليوم هو -5.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر Pog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.33%
|30 يوم
|$ 0
|-64.79%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.11%
-5.33%
-37.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
From gaming roots to memecoin. The image that started it all featured streamer Ryan "Gootecks" Gutierrez with a shocked or surprised expression during a viral moment, eventually becoming one of the most iconic Twitch emotes. Pog is all about that raw emotion and capturing a moment in time. Scored a Victory Royale live on stream? POG. Born from gaming culture, our project now brings the pog spirit to life through a penguin inspired by the classic Pingu animations—arguably one of the first true poggers. The heart of our project is simple: anyone can pog, and a pog moment can happen anytime, anywhere. In the world of crypto, there are endless pog moments, from life-changing events to unforgettable experiences.
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