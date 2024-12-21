سعر Pluton (PLU)
سعر Pluton (PLU) المباشر لليوم هو USD 1.63. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.83M. يتم تحديث سعر PLU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pluton الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 534.33K
- تغيير سعر Pluton خلال اليوم هو -5.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.69M
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خلال اليوم، كان سعر Pluton مقابل USD هو $ -0.091212178480532 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pluton مقابل USD هو $ -0.1082670450 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pluton مقابل USD هو $ -0.3030073830 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pluton مقابل USD هو $ -0.738944937096826 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.091212178480532
|-5.28%
|30 يوم
|$ -0.1082670450
|-6.64%
|60 يوم
|$ -0.3030073830
|-18.58%
|90 يوم
|$ -0.738944937096826
|-31.19%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pluton: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.13%
-5.28%
-19.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions.
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