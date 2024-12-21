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سعر Pluton (PLU)

USD

مخطط سعر Pluton (PLU) المباشر

$1.64
$1.64$1.64
-5.20%(1D)

سعر Pluton (PLU) لليوم

سعر Pluton (PLU) المباشر لليوم هو USD 1.63. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.83M. يتم تحديث سعر PLU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pluton الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 534.33K
- تغيير سعر Pluton خلال اليوم هو -5.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.69M

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أداء سعر Pluton (PLU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pluton مقابل USD هو $ -0.091212178480532 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pluton مقابل USD هو $ -0.1082670450 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pluton مقابل USD هو $ -0.3030073830 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pluton مقابل USD هو $ -0.738944937096826 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.091212178480532-5.28%
30 يوم$ -0.1082670450-6.64%
60 يوم$ -0.3030073830-18.58%
90 يوم$ -0.738944937096826-31.19%

تحليل سعر Pluton (PLU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pluton: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.51
$ 1.51$ 1.51

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

$ 32.76
$ 32.76$ 32.76

+5.13%

-5.28%

-19.26%

معلومات سوق Pluton (PLU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 15.83M
$ 15.83M$ 15.83M

$ 534.33K
$ 534.33K$ 534.33K

9.69M
9.69M 9.69M

ما هو Pluton ( PLU )

Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions.

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المصدر Pluton (PLU)

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عملة PLU إلى العملات المحلية

1 PLU إلى AUD
A$2.5917
1 PLU إلى GBP
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1 PLU إلى EUR
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1 PLU إلى USD
$1.63
1 PLU إلى MYR
RM7.335
1 PLU إلى TRY
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1 PLU إلى JPY
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1 PLU إلى INR
138.4848
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Rp26,290.3189
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￡E.82.9833
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R$9.9104
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