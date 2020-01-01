توكنوميكس Pluton (PLU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pluton (PLU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pluton (PLU) Plutons are digital tokens issued to users on the Ethereum blockchain, these are native to the Plutus app. To provide an analogy, these tokens are similar to cash back or frequent flier miles. As a user, you will automatically be rewarded with a 3%* rebate in Plutons for every Bitcoin deposit you make towards a purchase. Plutons can be used within the Plutus app in the same way as Bitcoins. This means that you can use Plutons to charge your contactless balance just as you would with BTC, with the added benefit of zero fees and instant conversions. الموقع الرسمي: https://plutus.it/ اشتر PLU الآن!

توكنوميكس Pluton (PLU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pluton (PLU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M إجمالي العرض: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M العرض المتداول: $ 10.50M $ 10.50M $ 10.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.67M $ 8.67M $ 8.67M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 32.76 $ 32.76 $ 32.76 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.308461 $ 0.308461 $ 0.308461 السعر الحالي: $ 0.61921 $ 0.61921 $ 0.61921 معرفة المزيد عن سعر Pluton (PLU)

توكنوميكس Pluton (PLU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pluton (PLU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PLU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PLU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PLU، استكشف السعر المباشر لتوكن PLU!

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